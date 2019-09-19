У России нашли танк мощнее «Арматы» и бронетехники НАТО

В России до 2010-х годов разрабатывали танк, который мог превзойти любую бронетехнику НАТО. Позже от него отказались в пользу «Арматы» - эта боевая машина заимствовала часть идей, возникших при создании «супертанка».

На разработку уникальной боевой машины обратили внимание в США. Танк носил название Т-95 или «объект 195».

Т-95 должен был иметь большую дальность действия и огневую мощь, которой не мог похвастаться ни один советский танк. Машину хотели обеспечить возможностью уничтожать цели вне зоны видимости, пишет «ПолитЭксперт».

Танк Т-14 на платформе «Армата» был представлен в 2015 году. В США его называли лучшим танком в мире.