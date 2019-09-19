У России нашли танк мощнее «Арматы» и бронетехники НАТО
В России до 2010-х годов разрабатывали танк, который мог превзойти любую бронетехнику НАТО. Позже от него отказались в пользу «Арматы» - эта боевая машина заимствовала часть идей, возникших при создании «супертанка».
На разработку уникальной боевой машины обратили внимание в США. Танк носил название Т-95 или «объект 195».
Т-95 должен был иметь большую дальность действия и огневую мощь, которой не мог похвастаться ни один советский танк. Машину хотели обеспечить возможностью уничтожать цели вне зоны видимости, пишет «ПолитЭксперт».
Танк Т-14 на платформе «Армата» был представлен в 2015 году. В США его называли лучшим танком в мире.
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