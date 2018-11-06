В России намерены сократить число магазинов по продаже алкоголя

В России могут в два с половиной раза сократить число точек продаж алкогольной и табачной продукции. Принятие данных мер позволит увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет к 2030 году, считают в экспертном совете при кабмине.

Речь идет о проекте «Укрепление общественного здоровья» - документе, который входит в нацпроект «Демография». Эксперты предлагают определить лимит розничных магазинов по продаже алкоголя и табака в зависимости от численности населения региона и его площади. На 100 тысяч человек будут работать примерно 50 торговых точек.

Ожидается, что принятые меры увеличат продолжительность жизни россиян до 80 лет к 2030 году. В экспертном совете считают, что пространственные и ценовые ограничения являются наиболее эффективными мерами в борьбе с чрезмерным употреблением алкоголя.

Сейчас в России на 100 тысяч населения приходится более 120 магазинов по продаже алкоголя и сигарет, отмечают «Известия». Для сравнения, в Скандинавии на 100 тысяч человек открыты лишь 15 точек продаж.

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