В России начнутся испытания танка третьего поколения

Новейший российский танк Т-14 «Армата» в 2019 году приступит к государственным испытаниям и станет единственный в мире танком третьего послевоенного поколения.

Среди инноваций разработки танка – необитаемая башня. Сам экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

Танк «Армата» предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, сообщает РИА «Новости».