В России начнутся испытания танка третьего поколения
Новейший российский танк Т-14 «Армата» в 2019 году приступит к государственным испытаниям и станет единственный в мире танком третьего послевоенного поколения.
Среди инноваций разработки танка – необитаемая башня. Сам экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.
Танк «Армата» предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, сообщает РИА «Новости».
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