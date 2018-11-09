В РФ начнут следить за движением продуктов «от поля до прилавка»

С апреля 2019 года в России заработает единая система обеспечения безопасности и прослеживаемости продуктов – «продуктовая ЕГАИС». С ее помощью потребители смогут получать данные о движении продукта «от поля до прилавка», а для бизнеса сократится число проверок.

По итогам правительственного совещания 31 октября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи, Минсельхозу, Минпромторгу, Роспотребнадзору и Россельхознадзору к 24 января 2019 года предоставить план мероприятий по созданию такой системы, а к 22 апреля – обеспечить ее работу.

По словам вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего сельское хозяйство, унификация всех существующих государственных информационных платформ и создание единой системы повысит эффективность госконтроля продукции и обеспечит условия для развития честной конкуренции. Система контроля «от поля до прилавка» позволит России войти в число стран-лидеров по производству биологически чистых продуктов питания, отметил он.

«Продуктовая ЕГАИС» призвана контролировать качество и обеспечивать полную прослеживаемость производства, перемещения и реализации продукции. Покупатель получит возможность отследить всю цепочку производства товара, что защитит от некачественных и небезопасных продуктов питания, вытеснит с рынка фальсифицированную продукцию.

Базой для «продуктовой ЕГАИС» может стать информационная система в области ветеринарии ВетИС, компонентом которой является проект «Меркурий» - система ветсертификации, которая обеспечивает прослеживаемость мяса, рыбы, яиц и другой продукции, за исключением молочной.

Ранее Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество провели проверку рынка молока. Оказалось, что от 20 до 62% продаваемой продукции не соответствует требованиям, при этом 8-12% товаров – фальсификат, пишет РБК.