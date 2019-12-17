В России начались испытания «Царь-пушки»

В России начались испытания «Царь-пушки»

фото: Pchenews.ru

Модернизация одной из самых мощных пушек в мире «Малка» завершится до конца декабря 2019 года. Сейчас проходят ее успешные испытания на полигоне.

По словам генерального директора компании «Уралтрансмаш» Дмитрия Семизорова, на «Малке» появились новые приборные комплексы, ряд элементов заменили в рамках импортозамещения. Ранее установленная бортовая коробка передач выпускалась в Харькове, двигатель тоже был украинским, теперь их заменили на отечественные.

Также модернизация коснулась систем наведения и комплекса защиты самой машины. В будущем году планируется подготовить производство к серийному выпуску этих артсистем.

2С7М «Малка» является модернизированным вариантом 2С7 «Пион», который до сих пор считается одним из самых опасных и мощных орудий в мире. Пушка может стрелять различными снарядами, в том числе бетонобойными и химическими. Самоходное орудие может использовать и тактические ядерные боеприпасы, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что российским конструкторам-оружейникам удалось создать самоходку, которая вдвое эффективнее всех остальных современных САУ.

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