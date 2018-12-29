В России могут существенно вырасти пособия по безработице

В России могут существенно вырасти пособия по безработице

Пособия для безработных в России могут вырасти после принятия новой модели их формирования. Фирмы будут делать отчисления в специальный фонд, из которого россияне смогут получать пособие в случае потери работы.

Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Информацию подтвердили в Минтруде.

Инициатива перейти на новую страховую модель принадлежит Федерации независимых профсоюзов (ФНПР). В результате ее принятия размер пособия вырастет до уровня прожиточного минимума или 45% от заработка на последнем месте работы.

По мнению зампреда ФНПР Нины Кузьминой, система взносов позволит решить проблему недостаточного размера пособий. В 2019 году их размер может составить от 1,5 до 8 тыс. рублей, для предпенсионеров – до 11,3 тыс. рублей, пишут «Известия».

Сейчас по страховому принципу в России работает система медобслуживания: работодатель платит в фонд ОМС сумму в размере 5,1% от зарплаты сотрудника. Тот в случае болезни получает помощь по полису ОМС.

В настоящее время в России официально зарегистрированы 800 тыс. безработных.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Снежная лавина накрыла поселок в Хабаровском крае

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО