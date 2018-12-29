В России могут существенно вырасти пособия по безработице

Пособия для безработных в России могут вырасти после принятия новой модели их формирования. Фирмы будут делать отчисления в специальный фонд, из которого россияне смогут получать пособие в случае потери работы.

Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Информацию подтвердили в Минтруде.

Инициатива перейти на новую страховую модель принадлежит Федерации независимых профсоюзов (ФНПР). В результате ее принятия размер пособия вырастет до уровня прожиточного минимума или 45% от заработка на последнем месте работы.

По мнению зампреда ФНПР Нины Кузьминой, система взносов позволит решить проблему недостаточного размера пособий. В 2019 году их размер может составить от 1,5 до 8 тыс. рублей, для предпенсионеров – до 11,3 тыс. рублей, пишут «Известия».

Сейчас по страховому принципу в России работает система медобслуживания: работодатель платит в фонд ОМС сумму в размере 5,1% от зарплаты сотрудника. Тот в случае болезни получает помощь по полису ОМС.

В настоящее время в России официально зарегистрированы 800 тыс. безработных.