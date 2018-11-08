В России могут разработать меры поддержки женщин-ученых

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе совместного заседания Совета палаты и президиума Российской академии наук (РАН) предложила разработать инструменты для поддержки женщин-ученых. Спикер призвала учредить специальную премию для них.

«Глядя на сугубо мужскую аудиторию президиума Российской академии наук, хочу сказать, что с гендерной политикой в академии наук не очень», - обратилась Матвиенко к президенту РАН Александру Сергееву.

Она призвла создать дополнительные инструменты для поддержки женщин-ученых. «Они не менее умные, чем мужчины», - указала Матвиенко. Она призвала добиться равного отношения к мужчинам и женщинам в науке, пишет ТАСС.

В качестве такого механизма Матвиенко предложила разработать дополнительные премии. Сергеев рассказал, что в настоящее время РАН ищет спонсоров для учреждения такой награды.

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