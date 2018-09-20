В России могут появиться платные полосы на магистралях

В 2019 году в России могут появиться платные выделенные полосы на крупных автомагистралях.

Отмечается, что речь идет о вылетных магистралях из Москвы и других крупных городов, в которых присутствует трафик, транзит и востребованность.

НА данный момент Росавтодор заказал исследование, цель которого - поиск мест, где могут быть введены платные полосы. В следующем году будет подведение итогов по данному исследованию, сообщает «Подмосковье сегодня».