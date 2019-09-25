Комиссии за снятие денег в чужих банкоматах могут отменить

В Госдуму внесли поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Инициатива предлагает запретить банкам взимать комиссии за снятие наличных с дебетовых карт без овердрафта в чужих банкоматах и отделениях, а также за денежные переводы на карты другого банка.

Как отмечается, поправки коснутся только операций в рублях и только дебетовых карт.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2018 году прибыль банков составила 1,34 трлн рублей. 24% этой прибыли пришлось на комиссионные доходы банков.

«В условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций», 73% из которых контролируются государством, банки «могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики», - уверены авторы проекта.

Однако руководители банков с этим в корне не согласны. Они отмечают, что подобная инициатива принесет организациям колоссальные потери, передают «Ведомости».

«В случае принятия законопроекта банки будут придумывать механизмы компенсации таких потерь или просто запретят снимать наличные в чужих банкоматах», – уверен представитель «Тинькофф банка».

Ранее платежная система Visa объявила о запуске системы безналичной оплаты чаевых.