В России людей предпенсионного возраста защитят от увольнений

Госдума России одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому людей предпенсионного возраста нельзя будет уволить без веской на то причины.

Кроме того, депутаты добавили также уголовную ответственность за необоснованный отказ в трудоустройстве на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.

Предпенсионным возрастом считается пять лет перед выходом на пенсию, отмечает «Федерал Пресс».