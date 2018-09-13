В России людей предпенсионного возраста защитят от увольнений
Госдума России одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому людей предпенсионного возраста нельзя будет уволить без веской на то причины.
Кроме того, депутаты добавили также уголовную ответственность за необоснованный отказ в трудоустройстве на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.
Предпенсионным возрастом считается пять лет перед выходом на пенсию, отмечает «Федерал Пресс».
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