В России изымают популярный препарат от кашля с фенспиридом

Из российских аптек отзывают препарат от кашля «Эпистат», содержащий фенспирид. Исследования показали, что вещество вызывает сердечную аритмию.

Росздравнадзор обязал территориальные подразделения обеспечить контроль за изъятием лекарства в регионах. Будут отозваны таблетки и сироп «Эпистат» производства венгерской компании «Гедеон Рихтер», пишет «Интерфакс».

В инструкции к препарату говорится, что лекарство обладает противовоспалительной и антибронхоконстрикторной (сужающей бронхи - прим.) активностью.

В середине февраля из аптек изъяли препарат «Эреспал» от кашля. За несколько дней до этого стало известно об изъятии лекарства во Франции из-за риска возникновения сердечной аритмии. Минздрав ранее сообщал, что в России продают порядка 15 препаратов, содержащих фенспирид.