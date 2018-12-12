В России изменится порядок оплаты штрафов ГИБДД

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который продляет срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения со скидкой 50%. Документ устанавливает условия льготного платежа.

В законе говорится, что воспользоваться скидкой после 20 дней можно в случае, если заказное письмо с постановлением о штрафе дошло до получателя с опозданием или автолюбитель не имел возможности оплатить указанную сумму.

В Госдуме отметили, что изменения в КоАП разрешают суду, органу или должностному лицу, вынесшему постановление о штрафе, по ходатайству лица восстанавливать льготный срок. В декабре документ передадут в Совет Федерации, отмечает РБК.

В конце прошлого года Конституционный суд признал незаконным лишение россиян права оплачивать штраф по льготной цене, когда письмо от ГИБДД приходит с опозданием на 20 дней. Тогда суд поддержал требование Юрия Рейнхиммеля, которому центр видеофиксации ГИБДД не стал продлевать действие льготного периода после штрафа за превышение допустимой скорости.