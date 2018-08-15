В России изменится порядок выплаты пенсий при смене адреса
Пенсионеры, которые решили сменить место жительства, в ближайшее время получат возможность уведомлять Пенсионный фонд о своем переезде в электронном виде.
Сделать это можно будет через специальный сервис в «Личном кабинете» на портале ведомства.
В Подмосковье эта услуга станет доступной до конца года.
Услуга будет доступна для пенсионеров, у которых есть учетная запись на сайте госуслуг, отмечает «Подмосковье сегодня».
В зависимости от нового места жительства пенсионер сможет претендовать на перерасчет выплаты с учетом федеральной или региональной программы.
Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!
Следующая новость Три российских туриста застряли в непроходимых лесах под Магаданом
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии