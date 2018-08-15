В России изменится порядок выплаты пенсий при смене адреса

Пенсионеры, которые решили сменить место жительства, в ближайшее время получат возможность уведомлять Пенсионный фонд о своем переезде в электронном виде.

Сделать это можно будет через специальный сервис в «Личном кабинете» на портале ведомства.

В Подмосковье эта услуга станет доступной до конца года.

Услуга будет доступна для пенсионеров, у которых есть учетная запись на сайте госуслуг, отмечает «Подмосковье сегодня».

В зависимости от нового места жительства пенсионер сможет претендовать на перерасчет выплаты с учетом федеральной или региональной программы.

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