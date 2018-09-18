ФСБ России исследует «спящие» ячейки террористов в стране

Экс-директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ныне Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что международные террористические организации регулярно пытаются создать в России «спящие» ячейки.

При этом Николай Патрушев признал, что присутствуют отдельные факты недостаточно ответственного подхода некоторых руководителей организаций к обеспечению безопасности «на местах».

Он добавил, что нарушения в этой сфере обнаружены даже в очень крупных организациях, таких как «Ленэнерго» и «Газпром энергохолдинг», сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на ТАСС.