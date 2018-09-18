ФСБ России исследует «спящие» ячейки террористов в стране
Экс-директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ныне Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что международные террористические организации регулярно пытаются создать в России «спящие» ячейки.
При этом Николай Патрушев признал, что присутствуют отдельные факты недостаточно ответственного подхода некоторых руководителей организаций к обеспечению безопасности «на местах».
Он добавил, что нарушения в этой сфере обнаружены даже в очень крупных организациях, таких как «Ленэнерго» и «Газпром энергохолдинг», сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на ТАСС.
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