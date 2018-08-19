В России испытали вертолет Ми-26 для работы в сложных условиях

В России провели испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, созданного для Воздушно-космических сил.

Модернизация способствовала расширению потенциала применения самого грузоподъемного вертолета в мире. В «Ростехе» отмечают, что вертолет окажется востребован не только в России, но и на рынках Азии, Африки и стран Ближнего Востока.

Специалисты оснастили воздушное средство бортовым радиоэлектронным оборудованием для автоматизации полета и посадки машины и повышения живучести вертолета, сообщает «Интерфакс». Ми-26Т2В сможет использоваться в регионах со сложными физико-географическими и неблагоприятными климатическими условиями, в любое время суток, в условиях огневого противодействия противника.