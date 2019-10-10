В России хотят запретить пальмовое масло

В Европейской экономической комиссии (ЕЭК) предложили правительству России ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом. Участники пищевого рынка опасаются коллапса, если требования введут без переходного периода.



Речь идет о вредных примесях — канцерогенах, образующихся в процессе высокотемпературной обработки растительных масел и жиров. При переработке пальмового масла есть риск образования такого вещества в большем количестве — до 10,52 миллиграмма на килограмм.

По мнению экспертов, именно эти вещества несут риск для здоровья и могут провоцировать развитие рака. Разработка проекта изменений прорабатывается ЕЭК совместно с членами ЕАЭС: Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, пишет РБК.

Объемы импорта пальмового масла в Россию неуклонно увеличиваются с каждым годом. Оно перерабатывается в маргарины и жиры, которые используются в пищевой промышленности. Треть всего переработанного пальмового масла используют именно кондитеры.

С начала текущего года объем закупок в России этого не самого полезного, по словам ученых, продукта вырос более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.