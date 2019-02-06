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В России хотят узаконить раздачу несвежих продуктов малоимущим

В России хотят узаконить раздачу несвежих продуктов малоимущим

Депутаты Госдумы предложили узаконить возможность раздачи продуктов с истекающим сроком годности. Они объясняют, что это будет выгодно магазинам, которые сейчас вынуждены утилизовать просрочку за собственные деньги.

По мнению автора инициативы, члена комитета по труду и социальной политике Сергея Вострецова, продукты, срок годности которых истекает на следующий день, можно приготовить накануне и употреблять в пищу без вреда здоровью. Депутат также считает разумным введение налоговых льгот для компаний, которые решатся раздавать просрочку бесплатно.

Коллега парламентария Светлана Бессараб напомнила, что в России эта инициатива обсуждается с 2015 года. «Я, скорее, за идею значительного снижения цены на предпросрочку», - сказала депутат, добавив, что в случае принятия инициативы необходимо ввести налоговый вычет на благотворительность для супермаркетов.

Депутаты пообещали, что ретейл не станут обязывать раздавать просрочку бедным, пишет «ПолитЭксперт». Власти ищут оптимальный вариант для решения вопроса с просрочкой.

Ранее Роспотребнадзор запретил общественникам раздавать продукты через кафе или стойки в магазинах из-за опасений, что люди получат товар с истекшим сроком годности.

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Места: Россия
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