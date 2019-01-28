В России решили принудительно витаминизировать соль и молоко

В правительстве обсудили возможность обязательного йодирования соли и обогащения витаминами молока. Власти также планируют закрепить в законе понятие «качества продуктов питания».

Об этом рассказали в пресс-службе вице-премьера Алексея Гордеева, который курирует агропромышленный комплекс. На заседании обсуждались меры по повышению качества российской продукции.

По итогам встречи вице-премьер поручил соответствующим ведомствам вместе с научным сообществом разработать перечень продуктов, которые можно дополнительно обогатить витаминами. В частности, обсуждалась возможность йодирования соли и обогащения молока витаминами A и D.

Он призвал дополнительно финансировать предприятия, производящие продукты «нового поколения» и в целом увеличивать производство органического питания. Будут усилены меры наказания в отношении недобросовестных производителей вплоть до изъятия оборудования, пишет РБК.

Ранее Минздрав требовал обязательного обогащении соли йодом. Еще в 2016 году ведомство начало разработку законопроекта о продаже в России только йодированной соли. Эту инициативу поддерживал Роспотребнадзор. Он планировал разработать документ, предусматривающий обязательное обогащение продуктов (хлеба, воды, молока) йодом, железом, витаминами и минералами.