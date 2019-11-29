В России готовят запрет на биткоины

Центробанк и Росфинмониторинг готовят запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг, чтобы бороться с криминалом в области виртуальных денег.

Как считает руководитель ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, это не поможет уничтожить «серый» сектор, а только лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами.

Пока неизвестны меры наказания, которые будут предусмотрены за нарушение данного запрета. Не исключено, что будет уголовная ответственность с тюремными сроками пять–восемь лет.

В настоящее врем в стране криптовалюты в качестве средства платежа не запрещены, но и не разрешены, сообщают «Известия».

В 2018 году в московском ресторане «Тарас Бульба» произошло дерзкое ограбление. Четверо мужчин внезапно ворвались в здание ресторана и избили посетителя, отобрав у него два миллиона рублей и 20 тысяч долларов.

По словам потерпевшего, деньги он приготовил для покупки биткоинов. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный в особо крупном размере», сообщает «360».

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