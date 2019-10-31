В России долговая нагрузка на граждан побила рекорд 2012 года

Совокупные долги россиян перед банками достигли максимума с 2012 года. Кредиты имеют почти 40 млн человек.

Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Рассчитав отношение платежей по кредитам к доходам граждан, регулятор установил, что долговая нагрузка составляет 10,6%. Это максимальное значение с июля 2012 года.

По словам Даниловой, обязательства растут в основном за счет ипотечных и потребительских кредитов. На сегодняшний день кредиты есть у 39,5 млн человек, то есть у 54% работающего населения. У более половины нынешних должников к началу 2015 года кредитов не было, 45% не имели обязательств к 2017 году.

31 июля в России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах». Он предусматривает приостановку выплат по кредиту сроком до полугода.