В России добавят глубины на уроках информатики и физики
Школьники России получат более углубленные знания по информатике и физике, если через Министерство просвещения пройдет предложение добавить больше практических занятий по данным дисциплинам.
Речь идет о практике с применением современных технологий, включая робототехнику.
Документ с подобной инициативой от Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества планируют передать главе ведомства Ольге Васильевой.
В частности, предлагается обучать школьников написанию программ для работы беспилотников и иной роботизированной техники, сообщает «Народные новости».
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