Над Россией нависла угроза скорого роста цен на все товары

Поставщики продуктов и торговые компании направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором говорится о грядущем росте цен на товары повседневного спроса. Они объясняют повышение увеличением стоимости топлива.

Авторами письма выступили Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Ассоциация компаний розничной торговли, «Руспродсоюз». Они указывают, что траты на топливо составляют не менее 30% в себестоимости услуг поставщиков. В результате ужесточения условий продажи топлива корпоративным клиентам в ноябре эти расходы увеличились на 30%.

Цена логистических услуг вследствие повышения может вырасти на 10%, пишет «Коммерсантъ». Это отразится на стоимости товаров и продуктов питания. Транспортники уже начали предупреждать партнеров о росте цен на их услуги.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков прогнозирует, что рост затрат на логистику приведет к подорожанию продуктов на 1-8%.

За первые шесть месяцев года цена на бензин в России выросла на 7,3%. В июне нефтяники решили заморозить мелкооптовые цены на топливо, однако осенью бензин снова начал дорожать. Правительство приняло решение заморозить цены до конца 2018 года. После принятых мер нефтяные компании стали сокращать или отменять скидки на АЗС для корпоративных клиентов.