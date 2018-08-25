Россельхознадзор выявил зараженные цветы из Венгрии

В Московской области Россельхознадзор выявил цветочный трипс в горшечных растениях из Венгрии.

Опасных насекомых обнаружили в ходе фитосанитарного контроля на посту в Подмосковье. Цветочный трипс находился в горшечных растениях, прибывших из Венгрии.

«При досмотре горшечных растений кампанулы, происхождением Венгрия, был выявлен карантинный для РФ объект - западный (калифорнийский) цветочный трипс», - сообщили интернет-порталу «Подмосковье сегодня» в ведомстве.

Зараженные цветы были уничтожены.