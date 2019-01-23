Роспотребнадзор развеял миф об аллергии на дорожные реагенты

Противогололедные реагенты не вызывают массовых аллергических реакций у детей и обострения хронических заболеваний. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Выступая на заседании внутрифракционной группы «Единой России» в Думе, она заявила, что «есть аргументированные основания их использовать». По ее данным, статистика не показала роста числа хронических заболеваний и аллергических реакций.

В столице для уборки снега используют соединения хлористого кальция и натрия, а также композиции из мраморного щебня, соли муравьиной кислоты и пищевой соли.

В декабре 2018 года департамент здравоохранения Москвы заявил о массовых аллергических реакциях у детей в результате использования в городе противогололедных реагентов, напоминает «Интерфакс».

Летом прошлого года власти Москвы закупили реагентов на сумму около 6 млрд рублей.