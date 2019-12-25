Роспотребнадзор проверит торговые точки с аналогами снюса



Все региональные подразделения Роспотребнадзора получили задание проверить торговые точки. Целью таких действий является выявление и прекращение продажи некурительной никотинсодержащей продукции.

Недобросовестные предприниматели пытаются реализовать аналог запрещенного в России снюса (где табак заменен на никотин), используя идентификационные признаки присущие для пищевой продукции, а именно, способ применения (жевание, рассасывание) и форму выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка и т.п.). Такая форма подачи делает продукт наиболее привлекательным для детей, что опасно вдвойне.

Роспотребнадзору необходимо принять максимально жесткие меры к таким предпринимателям в рамках предусмотренных законодательством РФ и передавать материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Потенциальная опасность употребления такой продукции лабораторно подтверждена. Она создает угрозу жизни и здоровью населения. Наиболее уязвимыми являются дети и молодежь, пишут «РИА Новости».

Ранее стало известно, что на упаковках электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака появятся надписи о том, что они не так вредны, как обычные сигареты.



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