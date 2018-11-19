Роспотребнадзор призвал выбирать меховые изделия по QR-коду

Роспотребнадзор в преддверие зимы дал рекомендации покупателям меховых изделий. Он призвал проверять информацию о вещи по QR-коду.

Ведомство напомнило, что с 2016 года изделия из меха маркируют контрольным идентификационным знаком (КИЗ). Правило действует на всей территории ЕАЭС (в России, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии).

Маркировка одежды из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота и других видов меха может быть навесной, вшивной и клеевой. КИЗ зеленого цвета означает, что изделие произведено в России. Иностранные товары помечены красным знаком.

Каждая шуба имеет уникальный номер, который можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы. Другой способ проверки - считать QR-код с помощью приложения «Проверка товаров». После этого покупатель узнает вид меха, бренд, страну изготовления и предприятие, где сделано изделие.

В Роспотребнадзоре уточнили, что КИЗ не устанавливается на изделия, где мех является отделочным материалом. Это означает, что не маркируются перчатки, обувь с натуральным мехом, шапки и другие вещи.

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