Роспотребнадзор предупредил о нашествии «супертараканов»

Роспотребнадзор предупредил о нашествии «супертараканов»

Фото: Pixabay

Многоэтажки с кафе и продуктовыми магазинами в России испытали нашествие «супертараканов». У современных насекомых развита невосприимчивость к химии и потому избавиться от них достаточно сложно, рассказала сотрудница Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

По ее словам, насекомые стали устойчивы к ядам из-за длительного применения одних и тех же средств. Спасение от вредителей — в разнообразии используемых ядов. Рославцева призвала обратить внимание на препараты с борной кислотой и диатомитом.

«Главное — четко следовать инструкции, в таком случае средство не навредит человеку», - предупредила она в интервью радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что клещи в России стали переносить еще одну опасную болезнь — бабезиоз. При слабой иммунной системе она приводит к летальному исходу.

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