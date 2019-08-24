Роспотребнадзор назвал жизненно необходимые детям прививки

Роспотребнадзоре рассказал о необходимых прививках для школьников, которые могут спасти ребенка от опасных для жизни инфекций.

В перечень необходимых прививок вошли: прививка от туберкулеза, три прививки от пневмококковой инфекции, три - от гемофильной инфекции типа b, три - от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.

Прививаться нужно вовремя, иначе риск заболевания становится крайне высоксообщается на сайте ведомства.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал беременным и планирующим беременность женщинам не посещать Испанию в ближайшее время из-за вспышки болезни листериоза.