Роспотребнадзор назвал жизненно необходимые детям прививки
Роспотребнадзоре рассказал о необходимых прививках для школьников, которые могут спасти ребенка от опасных для жизни инфекций.
В перечень необходимых прививок вошли: прививка от туберкулеза, три прививки от пневмококковой инфекции, три - от гемофильной инфекции типа b, три - от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.
Прививаться нужно вовремя, иначе риск заболевания становится крайне высоксообщается на сайте ведомства.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал беременным и планирующим беременность женщинам не посещать Испанию в ближайшее время из-за вспышки болезни листериоза.
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