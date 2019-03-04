Роспотребнадзор научил выбирать «правильные» блины

Роспотребнадзор рассказал о мерах по предупреждению пищевых отравлений на Масленицу и о том, как правильно выбрать уже готовые к употреблению блины в магазине.

Если захочется купить блины в местах массовых гуляний, ведомство советует присмотреться к условиям реализации и хранения продуктов, соблюдению правил гигиены и чистоте рабочего места. Кроме того, для нормализации пищеварения Роспотребнадзор советует чередовать жареные и жирные блюда с овощами.

При выборе блинов в магазине специалисты рекомендуют обращать внимание на срок годности продукта, внешний вид и условия хранения.

В составе блинов должны обязательно присутствовать мука, молоко, куриные яйца, говорится на сайте ведомства. Не запрещено использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка.

Масленица – праздник провода зимы и встречи весны. В этом году она продлится с 4 по 10 марта.