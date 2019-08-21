Роспотребнадзор: беременным не стоит ехать в Испанию

Беременным и планирующим беременность женщинам настоятельно не рекомендуют посещать Испанию в ближайшее время из-за вспышки болезни листериоза, сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, это заболевание может спровоцировать инфицирование плода и выкидыш. В случае возникновения симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.

Листериоз — инфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы и лимфоидной ткани, а также развитием специфических образований в органах. Заражение человека происходит в результате употребления в пищу инфицированных продуктов животного происхождения и контакта с больными или носителями листерий животными.