«Роснефть» заработает 4 млрд рублей на продаже кофе

«Роснефть» планирует в 2018 году заработать около 4 млрд рублей на продаже кофе на автозаправках. Компания рассчитывает продать 45 млн чашек напитка в год.

Годовая выручка в размере 4 млрд рублей от продажи кофе составит 1% доходов «Роснефти» от розничной продажи нефтепродуктов в 2017 году. «Роснефть» активно развивает кафе при автозаправках, рассказала вице-президент компании по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой. В планах компании -переоборудовать кафе во всей розничной сети.

«Это непростая задача, ведь «Роснефть» владеет крупнейшей сетью АЗС в стране — около 3 тыс. заправок», - отметила она.

Вторая по размеру компания – «Газпром нефть» - по итогам 2018 года планирует продать 29 млн чашек кофе в сети АЗС и получить свыше 3 млрд рублей.

Представители нефтяных компаний отмечают, что пока продажа топлива приносит больше выручки, чем кофе и сопутствующих товаров. В развитых странах это соотношение составляет 50 на 50, рассказала Конрой. Компания нацелена увеличить долю от продаж сопутствующих товаров до 25%, пишет РБК.

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