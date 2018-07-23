«Роснефть» начинает топить в черном золоте сахалинский концерн

«Роснефть» подала иск на 89 млрд рублей на консорциум «Сахалин-1» из-за незаконного обогащения.

Спор касается нефти в рамках месторождения «Чайво» - северный купол месторождения принадлежит «Роснефти», а центральный и южный — консорциуму.

«Роснефть» считает, что нефть мигрирует на участок консорциума, где добыча ведется с 2005 года. Добыча там началась в 2014 году с использованием инфраструктуры «Сахалина-1», но в 2017 году добыча резко упала — в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом, до 1,4 млн тонн.

Тогда «Роснефть» заказала «DeGolyer and MacNaughton» проведение независимой оценки перетоков нефти и конденсата между Северным «Чайво» и месторождением «Чайво» «Сахалина-1».

В «Сахалин-1» не согласны с претензиями «Роснефти» и будут принимать меры к защите прав консорциума, отмечает Kommersant.