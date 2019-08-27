«Роскосмос» выделит деньги на исследование полёта на Луну

«Роскосмос» запланировал первую высадку российских космонавтов на Луну на 2030 год. На исследование проблем с полетом и безопасным пребыванием космонавтов объявлен тендер.

Необходимо создать технологии для работы на спутнике Земли и его орбите. Для этого будут выделены 373 млн. рублей. При этом, естественно, в приоритете - вопросы, связанные с безопасностью и жизнеобеспечением, сообщает РБК.

NASA, в свою очередь, планируют высадку астронавтов на Луну до 2024 года. Президент США Дональд Трамп поставил задачу осуществить полет любыми необходимыми средствами.

Очень похоже на соревнование двух корпораций - кто быстрее. Возможно, продуктивнее было бы объединить усилия. Но напряженная политическая обстановка не дает пока этого сделать.