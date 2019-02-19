«Роскосмос» продаст туристам «гагаринский» маршрут

«Роскосмос» продаст туристам «гагаринский» маршрут

«Роскосмос» предложил разработать программу для космических туристов, которая повторит маршрут Юрия Гагарина. Глава ведомства ожидает, что людям будет интересно «пойти по стопам» первого в мире космонавта.

О том, что ведомство рассматривает такую идею, сообщил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он считает, что выбор конкретного маршрута сократит сроки подготовки к полету.

«Роскосмос» и американская компания Space Adventures ранее подписали контракт на полет двух туристов на МКС. Их имена не называются. Путешествие состоится в 2021 году, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Предприятия отрасли уже начали работу по созданию пилотируемого корабля «Союз МС» и ракеты-носителя «Союз-2» для полета туристов. Все работы будут выполнены за счет путешественников.

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