«Роскосмос» продаст туристам «гагаринский» маршрут

«Роскосмос» предложил разработать программу для космических туристов, которая повторит маршрут Юрия Гагарина. Глава ведомства ожидает, что людям будет интересно «пойти по стопам» первого в мире космонавта.

О том, что ведомство рассматривает такую идею, сообщил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он считает, что выбор конкретного маршрута сократит сроки подготовки к полету.

«Роскосмос» и американская компания Space Adventures ранее подписали контракт на полет двух туристов на МКС. Их имена не называются. Путешествие состоится в 2021 году, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Предприятия отрасли уже начали работу по созданию пилотируемого корабля «Союз МС» и ракеты-носителя «Союз-2» для полета туристов. Все работы будут выполнены за счет путешественников.