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«Роскосмос» похвастался первым в мире «царем-двигателем»

«Роскосмос» похвастался первым в мире «царем-двигателем»

На предприятии «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») собрали уникальный двигатель для ракеты-носителя «Союз-5». В госкорпорации заявили, что по мощности ему нет равных в мире.

Ракетный двигатель проектировали специально для «Союза-5». В 2022 году он должен вывести на орбиту корабль «Федерация», пишет РБК. В настоящее время специалисты готовятся к огневым испытаниям.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что РД-171МВ станет самым мощным в мире. Он рассказал, что в конструкторских кругах его прозвали «царь-двигатель».

РД-171МВ является модернизированной версией РД-171 – самого мощного жидкостного двигателя. Его использовали, в частности, для пусков сверхтяжелой ракеты «Энергия». На создание нового двигателя потребовались 7 млрд рублей.

Ракету-носитель «Союз-5» разрабатывают в РКК «Энергия». Она сможет выводить на орбиту грузы весом до 17 тонн.

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Места: Россия
События: космос
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