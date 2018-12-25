Росконтроль выловил в магазинах единственную безопасную семгу

Росконтроль выловил в магазинах единственную безопасную семгу

Росконтроль проверил соленую семгу шести торговых марок. Требованиям безопасности соответствовала лишь одна из них.

Специалисты исследовали слабосоленую красную рыбу производителей «Новый океан», «Морская планета», «Меридиан», «Русское море», «Фишерель», «Каждый день». Самые высокие оценки получила продукция компании «Русское море». Семга полностью соответствовала ГОСТу, в рыбе не обнаружили консервантов и гистамина.

Другие пять образцов красной рыбы не прошли за фальсификацию и имели существенные нарушения требований безопасности.

Так, в образцах «Фишерель» и «Меридиан» оказалась не семга, а форель, которая значительно дешевле. В рыбе «Морской планеты» нашли кишечную палочку. В образцах «Фишерель», «Каждый день» и «Меридиан» обнаружены опасные листерии, говорится на сайте ведомства.

Ранее Росконтроль проверил холодец на российских прилавках. Высшие оценки получил продукт марки «Снежана».

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