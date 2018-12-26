Росконтроль сообщил результаты теста красной икры
Эксперты Росконтроля проверили качество красной икры. Из семи образцов один оказался подделкой, еще два признали опасными для здоровья.
Специалисты исследовали продукцию марок «Меридиан», Salmonica, ARO, «Камчатское море», «Тунгутун», «Русское море» и «Русский рыбный мир». Икру проверили по 50 параметрам качества и безопасности.
Оказалось, что у бренда «Камчатское море» вместо икры нерки, заявленной на упаковке, была икра радужной форели. Нерка – редкая рыба, в то время как форель – продукт аквакультуры, таким образом производитель желал заработать на необоснованно высокой цене за икру форели.
В продукции «Камчатского моря» и Salmonica эксперты нашли кишечную палочку. Икра «Тунгутун», ARO, «Русское море», «Русский рыбный мир» не соответствовала первому сорту и содержала незначительный отстой – жидкость из остатков тузлука и желточной массы икринок. Продукт «Тунгутун» оказался прогорклым, пишут «Известия».
По итогам проверки Росконтроль порекомендовал к покупке образцы марок «Меридиан», ARO, «Русское море», «Русский рыбный мир». Они получили незначительные замечания.
Ранее Росконтроль назвал единственную безопасную семгу в магазинах.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии