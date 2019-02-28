Росконтроль назвал две марки опасной сметаны

Росконтроль назвал две марки опасной сметаны

Специалисты Росконтроля проанализировали сметану семи торговых марок с массовой долей жира 20%. По результатам два образца продукта попали в «черный список».

Специалисты проверили сметану «Простоквашино», «Вкуснотеево», «Бежин луг», «Брест-Литовск», «Киржачский молочный завод», «Ростагроэкспорт» и «Благода». Товар изучали по 50 параметрам безопасности, включая наличие антибиотиков, кишечной палочки, плесени.

Самый качественный продукт у торговых марок «Благода», «Брест-Литовск» и «Бежин луг». Их продукция соответствовала требованиям безопасности, техрегламента и ГОСТа. Единственный незначительный недостаток выявлен у сметаны «Брест-Литовск» - производитель указывает неверное содержание белка, пишет Lenta.ru.

Самыми частыми нарушениями оказались замена дорогих молочных жиров на растительные и применение стабилизаторов. В продукции «Вкуснотеево» и «Простоквашино» был найден крахмал. Из-за этого сметану данных брендов внесли в «черный список». Эксперты объясняют, что крахмал не опасен для здоровья, но его содержание вводит потребителей в заблуждение, так как не является молочным ингредиентом.

У Росконтроля возникли замечания к продукции «Ростагроэкспорта» и «Киржачского молочного завода». В сметане первого нашли запахи и привкус окисленного жира, у второго – горечь в послевкусии и полимерный запах. За это сметана данных марок попала в список с замечаниями.

Ранее правительство предупредило о масштабной проверке вареных колбас и сыров.

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