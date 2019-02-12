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Росконтроль назвал безопасные для здоровья марки черного чая

Росконтроль назвал безопасные для здоровья марки черного чая

Росконтроль проверил популярные марки черного чая и выяснил, продукция каких из них безопасна для здоровья.

В проверке участвовали семь брендов крупнолистового черного чая: «Крепкие традиции», AKBAR, Tess, Riston, «Альманах», Lipton, Beta tea. Тест показал, что содержание токсичных элементов в них невысокое, как и количество плесеней.

Единственным недостатком оказалось содержание пестицидов, запрещенных в России. Однако их количество существенно ниже допустимых значений.

Самой высокой оценки Росконтроля удостоился чай брендов Beta Tea и Tess, сообщают «Известия». За ними следуют AKBAR, «Альманах» и Riston.

Продукция Lipton и «Крепкие традиции» получила некоторые замечания. Первый из них оказался неровным, с наличием большого количества черешков. Второй чай не соответствовал ГОСТу: производитель указал высший сорт, хотя фактически он соответствовал второму сорту.

Ранее Росконтроль проверил стиральные порошки.

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Теги:
Места: Россия
События: общество
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