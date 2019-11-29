У Роскомнадзора нет претензий к СМИ из своего фейкового списка

У Роскомнадзора нет претензий к средствам массовой информации, чьи паблики оказались в ранее опубликованном ведомством списке интернет-ресурсов, которые якобы распространяют фейковые новости.

Согласно заявлению РКН, все случаи распространения, приведенные в перечне информационных ресурсов, относятся к распространению недостоверной информации в комментариях пользователей. К самим СМИ претензий ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет.

Напомним, список интернет-ресурсов, распространяющих, по мнению Роскомнадзора, липовые новости, был опубликован несколькичи часами ранее.

В перечень попали информационные источники, которые были упомянуты в направленных РКН документах генпрокуратуры более двух раз, отметили в ведомстве. Среди них: Mash, «Лентач», Газета.Ru и РБК.

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