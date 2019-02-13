Роскачество выбрало лучшие розовые вина России

Роскачество проанализировало 19 образцов розовых игристых вин российского производства. В экспертизе участвовали алкогольные напитки средней ценовой категории, купленные в торговых сетях и специализированных магазинах.

В «слепой» дегустации приняли участие 23 эксперта. Вина оценивали по 100-балльной шкале. Согласно российскому ГОСТу, «хорошим» считается вино, набравшее не менее 71 балла.

В тройку лучших попали напитки из Крыма и Кубани, пишет РБК. В их число вошли «Высокий Берег. Цвайгельт» от «Кубань-Вино» и два крымских сорта ZB wine Rose («Золотая Балка») и ESSE Rose («Сатера»). Высокие оценки экспертов получили вина Chateau Tamagne, Esse, Fanagoria, ZB, «Высокий Берег», «Саук-Дере», «Усадьба Перовских», «Роза Тамани Chateau Tamagne» марки «Кубань-Вино» и «Каберне розовое» от «Фанагории».

Из 19 образцов только 10% не достигли нижней границы. Девять марок по итогам тестирования вошли в «Винный гид России».

Перед новогодними праздниками Роскачество проверило российские игристые вина. Самым лучшим игристым напитком был признан брют «Премиум Розовое» Абрау.