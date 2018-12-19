«Роскачество» сравнило детские конструкторы из России и Китая

«Роскачество» сравнило детские конструкторы из России и Китая

«Роскачество» провело проверку 20 детских конструкторов из торговых сетей и специализированных магазинов. Эксперты исследовали игрушки на токсичность, запахи и явные дефекты.

Эксперты проверяли конструкторы стоимостью от 199 до 4940 рублей. Их изучили по 31 параметру качества и безопасности.

Девять из конструторов были сделаны в Китае. Все они оказались безопасными: ртути, мышьяка, хрома и других вредных веществ в них не выявили. Нарушения касались только маркировки товаров – на некоторых не были указаны дата изготовления или завод-производитель.

«Роскачество» исследовало в том числе конструкторы, сделанные в России. Восемь образцов оказались безопасными. В двух из них не было инструкции по сборке. Конструктор, собранный по инструкции одной из торговых марок, экспертам не удалось перенести с места на место без повреждения конструкции.

Самой качественной оказалась продукция компаний «Город мастеров» и Banbao (оба — по 4,65 балла), пишет РБК. В числе других качественных конструкторов - товары Hasbro, Lego, «Мир чудес», Clementoni, Sluban, Mattel Mega Blocks и Brick.

Ранее ведомство провело проверку смартфонов, представленных на российском рынке. Лидером рейтинга «Роскачества» стал гаджет Samsung Galaxy Note 9.

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