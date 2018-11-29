«Мандариновый» гид для россиян разработают в Роскачестве

«Мандариновый» гид для россиян разработают в Роскачестве

Роскачество перед Новым годом проверит мандарины на российском рынке по 250 показателям качества и безопасности. Не дожидаясь результатов проверки, ведомство дало рекомендации по выбору цитрусовых.

Эксперты Роскачества проверят фрукты, купленные в различных точках продаж: в сетевых супермаркетах, на рынке, в магазинах шаговой доступности. Проверка затронет фрукты из Перу, Южной Африки, Китая, России, Марокко и Абхазии.

Специалисты изучат их на наличие пестицидов, ГМО, плесени и грибков. В числе прочих показателей – степень зрелости, количество косточек, содержание витамина B и другие.

Ведомство напомнило, что при выборе мандаринов следует обратить внимание на их внешний вид: фрукты должны быть свежими, цельными, чистыми, без повреждений. Однако внешние дефекты в виде потертостей, царапин все же допускаются.

В Роскачестве рассказали, что на российском рынке встречаются несколько сортов мандаринов: преимущественно это шивамикан, который созревает в октябре, и сатсума, вырастающий с ноября по декабрь. Также россияне могут купить гибриды из Турции, Марокко, Испании – такие фрукты часто имеют много косточек, пишет ТАСС. Специалисты советуют не покупать фрукты с плесенью на кожуре и обратить внимание на отстающую от мякоти кожуру – это является признаком перезрелых мандаринов.

Ранее Роскачество проверило на безопасность 33 марки яблочного сока. Продукция 21 производителя была признана наиболее качественной.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Россия получила пальму первенства в Европе по ВИЧ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО