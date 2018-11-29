«Мандариновый» гид для россиян разработают в Роскачестве

Роскачество перед Новым годом проверит мандарины на российском рынке по 250 показателям качества и безопасности. Не дожидаясь результатов проверки, ведомство дало рекомендации по выбору цитрусовых.

Эксперты Роскачества проверят фрукты, купленные в различных точках продаж: в сетевых супермаркетах, на рынке, в магазинах шаговой доступности. Проверка затронет фрукты из Перу, Южной Африки, Китая, России, Марокко и Абхазии.

Специалисты изучат их на наличие пестицидов, ГМО, плесени и грибков. В числе прочих показателей – степень зрелости, количество косточек, содержание витамина B и другие.

Ведомство напомнило, что при выборе мандаринов следует обратить внимание на их внешний вид: фрукты должны быть свежими, цельными, чистыми, без повреждений. Однако внешние дефекты в виде потертостей, царапин все же допускаются.

В Роскачестве рассказали, что на российском рынке встречаются несколько сортов мандаринов: преимущественно это шивамикан, который созревает в октябре, и сатсума, вырастающий с ноября по декабрь. Также россияне могут купить гибриды из Турции, Марокко, Испании – такие фрукты часто имеют много косточек, пишет ТАСС. Специалисты советуют не покупать фрукты с плесенью на кожуре и обратить внимание на отстающую от мякоти кожуру – это является признаком перезрелых мандаринов.

Ранее Роскачество проверило на безопасность 33 марки яблочного сока. Продукция 21 производителя была признана наиболее качественной.