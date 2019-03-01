Роскачество рассказало о мерах борьбы с прослушкой телефона

Роскачество рассказало о мерах борьбы с прослушкой телефона

Эксперты Роскачества назвали несколько эффективных способов предотвратить прослушку телефона. В числе основных мер – ограничить доступ приложений к микрофону и камере.

Эксперты напомнили, что часто приложения в мобильном устройстве записывают разговоры пользователей. Затем эти данные используются для размещения таргетированной рекламы, а дорожащие репутацией люди зачастую оказываются жертвами шантажа.

Роскачество советует скачивать приложения из официальных магазинов - Google Play и App Store. Также владельцам смартфонов рекомендуют вовремя обновлять операционную систему и внимательно относиться к запрашиваемым правам ОС Android до версии 6.0.

Специалисты советуют ограничить доступ сервисов к микрофону, камере, галерее и геолокации, пишет ФБА «Экономика сегодня». Эксперты не советуют использовать аудиосообщения и отдавать голосовые команды.

В конце февраля устройства с ОС Android атаковал вирус, который воровал интернет-трафик и быстро разряжал батарею.

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