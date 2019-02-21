Роскачество предупредило об опасностях онлайн-шопинга

Роскачество предупредило об опасностях онлайн-шопинга

В Роскачестве рассказали о мерах безопасности при покупке товаров в интернете. Советы специалистов помогут сберечь деньги от мошенников.

В первую очередь, эксперты советуют оплачивать покупку после доставки – либо курьеру, либо в пункте самовывоза. Это также оградит от получения некачественного товара.

Роскачество советует покупателям заводить отдельную виртуальную карту и переводить на нее денежные средства для последующей оплаты товаров. Большинство граждан платят основной картой, однако введение реквизитов грозит клиенту остаться без денег, пишет ФБА «Экономика сегодня». Для безопасности можно использовать электронный кошелек, говорят эксперты.

Специалисты напоминают, что покупателей часто заманивают на сайт-двойник известного магазина. Чтобы обезопасить себя, нужно внимательно следить за адресом в браузере.

Ранее Роскачество назвало лучшие города России для шопинга.

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