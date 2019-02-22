Роскачество помогло советом в выборе достойного коньяка

Специалисты Роскачества в преддверие Дня защитника Отечества представили рекомендации по выбору качественного коньяка.

В первую очередь, эксперты советуют обратить внимание на этикетку: на ней должна содержаться информация об объеме, дате производства, адресе производителя. Описание составляют на русском языке.

Выдержка коньяка (три, четыре, пять лет) соответствует звездочкам на бутылке. Определить выдержку коньяка можно при помощи потеков на стенках бокала. Чем медленнее они стекают, тем коньяк старше.

Роскачество советует обратить внимание на цену напитка. Минимальная стоимость коньяка не ниже 388 рублей за поллитра. При этом цена менее 500 рублей должна насторожить, предупреждают эксперты.

Вероятность столкнуться с подделкой ниже, если покупать коньяк в специализированном магазине. До покупки советуют зайти на сайт производителя и внимательно изучить, как должна выглядеть бутылка той или иной марки, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее в России предложили повысить минимальную розничную цену на коньяк в пределах 30%.