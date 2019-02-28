Роскачество определило лучшие отечественные пельмени

Специалисты Роскачества провели лабораторные испытания пельменей российского производства. Ни одна торговая марка не была отмечена «Знаком качества».

Эксперты проверили пельмени 48 производителей стоимостью от 90 до 640 рублей за килограмм. Ни в одном образце не нашли ГМО, тяжелые металлы, пестициды, сальмонеллу или консерванты.

В 16 образцах выявлены бактерии группы кишечной палочки или повышенное содержание бактерий. В двух случаях эксперты увидели превышение допустимого уровня антибиотиков.

Роскачество развеяло популярный миф о том, что в фарш производители добавляют перемолотые кости, пишет ТАСС. Только в «Бульменях» были обнаружены хрящи. Не подтвердилось распространенное мнение, что в пельмени добавляют крахмал. Ни в одном из образцов его не нашли.

По итогам проверки лидерами рейтинга стали пельмени «Сибирская коллекция» (4,4 балла из 5), «Дымов» (4,37 балла) и «Цезарь» (4,36 балла). В десятку лучших попали «Останкино. Папа может» (4,36 балла), «Ермолино» (4,35 балла), «Мираторг» (4,3 балла), «ВкусВилл» (4,26 балла), «Атяшево» (4,25 балла), «ДобрынинЪ» (4,25 балла) и «Уральские пельмени» (4,23 балла).

Ранее Роскачество проверило игристые вина российского производства.