Роскачество нашло «жизнь» в маринованном шашлыке

Специалисты Роскачества провели исследование замаринованного свиного шашлыка, который продают в магазинах страны.

Всего эксперты изучили 24 популярные марки шашлыка российских производителей из 11 регионов страны.

Из закупленных марок свиного шашлыка 12 оказались с нарушениями, в том числе по микробиологическим показателям. Кроме того, два из 24 образцов были приготовлены из несвежего мяса.

По результатам экспертизы лучшим оказался шашлык торговой марки «Жар мясо».

На втором месте оказалась продукция марки «Мираторг», а замыкает тройку лидеров шашлык «Ремит».

Специалисты не нашли в образцах продукции этих марок антибиотиков, консервантов, усилителей вкуса, аромата и загустителей. Кроме того, все мясо оказалось высшего качества, сообщает «Федерал пресс».