Росгвардия захотела получить право отбирать дома в городах

Федеральная служба войск национальной гвардии хочет получить право отбирать госземлю и помещения для выполнения боевых задач. Соответствующий документ проходит стадию общественного обсуждения.

Документ не разрешает Росгвардии требовать здания в пределах зон с особыми условиями использования территорий и культурные объекты. Для предоставления других помещений придется направить запрос в письменной форме, в экстренных случаях – в устной. В течение 10 дней власти примут решение.

Отмечается, что изъятие зданий необходимо для обеспечения общественного порядка, контртеррористических операций и помощи ФСБ в охране госграниц, пишут «Ведомости».

Ранее Росгвардия подготовила документ о наделении ведомства правом охраны посевов мака и конопли.