Росгвардия ударит лазером по митингам

Росгвардия приобрела две «Газели» с системами нелетального воздействия, включащими лазерные излучатели. Их стоимость, согласно госконтракту, составила 65,2 млн рублей.

Как следует из данных на сайте госзакупок, контракт заключили в мае. Система комплексного нелетального воздействия рассчитана для борьбы с определенной «поведенческой реакцией у нарушителей правопорядка».

Система предусматривает в том числе акустическое воздействие на расстоянии до 10 метров. Сила звука установлена на уровне 135 дБ. Согласно шкале громкости, болевой порог человека достигается при 120 дБ.

Поставщиком оборудования является компания «АСБ Плюс». Она стала единственным участником конкурса, отмечает РБК.

«АСБ Плюс» производит машины и оборудование специального назначения. Собственником компании является доктор технических наук, автор монографии «Методы и средства защиты важных государственных объектов от терроризма» Михаил Анцлевич.

Годом ранее Росгвардия приобрела у «АСБ Плюс» системы акустического воздействия «Шепот».